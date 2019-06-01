لجنة دولية تدعو الحوثيين للإفراج عن الصحافيين المختطفين

دعت لجنة حماية الصحافيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميليشيات الحوثي إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحافيين اليمنيين المختطفين لديها.

وطالبت اللجنة في بيان لها، جماعة الحوثي بوقف حملة الاعتقالات والترهيب ضد الصحافيين العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى لجنة حماية الصحافيين، شريف منصور: "الصحافيون ليسوا مقاتلين ويجب ألا يدفعوا ثمن النزاع في ‎اليمن".

وأضاف: "يجب على ‎الحوثيين إطلاق سراح جميع الصحافيين على الفور"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الجماعة بإجراءات المحاكمة في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز لما لا يقل عن 10 صحافيين تم احتجازهم منذ حوالي 4 سنوات.

والصحافيون العشرة هم: عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، والحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح، وعصام بالغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي.

واحتجز الصحافيون منذ صيف 2015، وتتم محاكمتهم بتهم تجسس ملفقة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

وخلال فترة احتجازهم، اختفى الصحافيون قسراً، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي على فترات متقطعة، وحُرموا من الحصول على الرعاية الطبية، وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.