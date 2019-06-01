مفاجأة جديدة لكاتب مقالة بواشنطن بوست.. "الموت لأميركا"

عاد اسم محمد علي الحوثي الجمعة إلى الواجهة مجدداً خلال تظاهرة دعت إليها ميليشيات الحوثي في "يوم القدس".

وظهر الحوثي الذي "بشر بالسلام" في مقال رأي نشر في نوفمبر 2018 في صحيفة "واشنطن بوست الأميركية" وهو يخطب بالجماهير، صارخاً "الموت لأمريكا، اللعنة على اليهود.." وهي الصرخة المعتادة التي ترفعها الميليشيات.

وأثار مقطع الفيديو الذي بثته قناة المسيرة التابعة للحوثيين والتي تبث من معقل حزب الله في العاصمة اللبنانية، العديد من التعليقات التي استرجعت مقال الرأي الذي نشرته العام الماضي الصحيفة الأميركية، والذي أثار بدوره انتقادات شتى.

Meet Mohammed Ali al-Houthi, a senior Houthi leader. The Washington Post published an oped by him in which he wrote, "We love peace." Today he chanted, “Death to America, Death to Israel, Curse on the Jews, Victory to Islam.” He was celebrating the Iranian-instigated Quds Day. pic.twitter.com/dff6WEQODX — Mike (@Doranimated) May 31, 2019

ولعل أبرز تلك الانتقادات ما قاله وزير الخارجية اليمني في حينه خالد اليماني، حيث وصف نشر مقال رأي للحوثي بالأمر "المعيب"، مشيرا إلى أن كاتب المقال "مجرم حرب". كما انتقد في حينه السفير الأميركي السابق لدى اليمن، جيرالد فيرستاين، صحيفة الواشنطن بوست على نشرها المقال المذكور.

وتزامن خطاب الحوثي و"دعوته لموت أميركا"، مع استعراض عسكري آخر في الحديدة هذه المرة، إذ أفادت وسائل إعلام يمنية بأن ميليشيات الحوثي نفذت مسيرة في المدينة بالعتاد العسكري والدبابات، ما ينفي ادعاءات الميليشيات بنيتها الجدية الانسحاب "عسكريا" وسحب العتاد الثقيل من المدينة ومرافقها الأساسية تطبيقا لاتفاق إعادة الانتشار.