مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع كسوة العيد في عدن

دَشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن، السبت، توزيع كسوة العيد تحت شعار "فرحتكم فرحتنا"، واستهدف المركز 7,590 طفلًا، من الأسر الفقيرة في أربع محافظات يمنية.

وشكر أيوب أبو بكر من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن، مركزَ الملك سلمان للإغاثة، على اهتمامه المتواصل في تنفيذ العديد من المشاريع طيلة شهر رمضان المبارك، والتي أدخلت الفرحة والبهجة في قلوب العديد من الفئات المجتمعية، من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والأسر الفقيرة.

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ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة ممثلة بالمركز لدعم المحتاجين والمتضررين من أبناء الشعب اليمني .

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد وزع مطلع شهر رمضان الحالي، سلالًا غذائية في مختلف المدن اليمنية، وأوصل المركز خدماته إلى المناطق المعزولة في اليمن، فوزّع في جزيرة ميون الواقعة في باب المندب، والتابعة لمحافظة تعز 200 سلة غذائية، على 1,200 مستفيد في الجزيرة التي تعاني نقصا حادا في إمدادات المياه.

كما قام طوال الشهر الكريم بتوزيع وجبات الإفطار الجاهزة في مناطق مختلفة من اليمن، وفي محافظة حضرموت، تم توزيع 800 وجبة إفطار بشكل يومي على المستشفيات الحكومية ودور الأطفال والرعاية والأسر الفقيرة وذلك في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.