مقاتلات التحالف تقصف معسكراً تدريبياً للحوثي في إب

استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية، الأحد، معسكراً تدريباً تابعاً لميليشيات الحوثي في محافظة إب وسط اليمن، فيما لقي عدد من أبرز القيادات الميدانية لميليشيا الحوثي مصرعهم شمال الضالع.

وأفادت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف استهدفت معسكر الحمزة الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي في منطقة قاع الجامع بمديرية السبرة جنوب شرقي مدينة إب.

وبالتزامن، قصفت الطائرات بعدة غارات مواقع وتجمعات للميليشيات في منطقتي سليم وشخب شمال غربي محافظة الضالع.

وتأتي الغارات عقب ساعات من شن طائرات التحالف 3 غارات على معسكر جربان في منطقة عَمِد بمديرية سنحان جنوب صنعاء.

يأتي ذلك فيما لقي عدد من القيادات الميدانية لميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم شمال الضالع، حيث لقي القيادي الميداني البارز في ميليشيا الحوثي العقيد هشام الغرباني مصرعه على أيدي قوات الجيش والمقاومة في محافظة الضالع.

كما لقي كل من العقيد حزام إسماعيل حزام العتمي، قائد معسكر كتائب تهامة، والقيادي الحسين علي أحمد النعمي، شقيق وكيل قطاع التعليم بوزارة التعليم، مصرعهما شمال الضالع.

وتخوض قوات الجيش والمقاومة معارك شرسة ضد ميليشيات الحوثي، في جبهات الضالع وتمكنت من السيطرة على العديد من المناطق.

وكانت قد واصلت قوات الجيش والمقاومة خلال الساعات الماضية تقدمها نحو منطقة الفاخر بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيات الحوثي في شخب غرب مديرية قعطبة.

وتمكن الجيش والمقاومة من السيطرة على مواقع استراتيجية، وواصلوا التقدم بعد تهاوي الميليشيات وفرار من تبقى من عناصرها نحو منطقة الفاخر، والتحصن في منازل المواطنين وبعض المرتفعات الجبلية، مخلفة وراءها عشرات القتلى من عناصرها.