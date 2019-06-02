مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص بقصف الحوثيين العشوائي لتعز

قُتل وأصيب أربعة مدنيين، الأحد، إثر قصف شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية على أحياء سكنية في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).

وقالت مصادر محلية إن أحياء شارع الثلاثين والمطار القديم وبير باشا (غربي مدينة تعز) تعرضت للقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية المتمركزة في أطراف المدينة.

موضوع يهمك اتهمت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التابعة للحكومة اليمنية، إشراق المقطري، ميليشيات... اليمن.. ميليشيات الحوثي تختطف 182 امرأة اليمن

وأسفر القصف عن مقتل امرأة تدعى نجيبة البريهي (41 عاما) وإصابة زوجها فوزي الحمادي (48 عاما). كما أصيب في القصف الذي تعرض له حي بير باشا مدنيان (رجل وامرأة).

وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثي شنت قصفا عشوائيا على عدد من الأحياء السكنية بالمدينة.

في غضون ذلك، شنت قوات الجيش اليمني هجوما على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في الجبهة الشرقية والغربية لمدينة تعز. وذكرت مصادر محلية أن المواجهات تخللتها انفجارات عنيفة هزت أرجاء المدينة.

وتأتي هذه المعارك ضمن العملية العسكرية التي أطلقتها قيادة محور تعز لكسر الحصار عن المدينة وتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.