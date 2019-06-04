اليمن.. عملية عسكرية واسعة ضد الحوثي في كتاف بصعدة

أفادت مصادر في الجيش اليمني أن عملية عسكرية واسعة انطلقت ضد ميليشيات الحوثي في منطقة العطفين، التابعة لمديرية كتاف البقع، شمال شرقي محافظة صعدة.

وأوضحت المصادر أن وحدات تابعة للمنطقة العسكرية السادسة تشارك في العملية التي يجري تنفيذها عبر ثلاثة محاور.

وبالتزامن استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية بعدة غارات مواقع وتجمعات الميليشيات في محافظتي حجة وصعدة، كما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات الميليشيات في مديرية مستبأ شمال غربي محافظة حجة.

وشنت وحدات الجيش قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مواقع الميليشيات في مناطق متفرقة من مديرية رازح شمال صعدة.

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التطورات تأتي بعد يوم من استهداف طائرات تحالف دعم الشرعية معسكرا تدريبيا تابعا لميليشيات الحوثي في محافظة إب وسط اليمن، فيما لقي عدد من أبرز القيادات الميدانية لميليشيا الحوثي مصرعهم شمال الضالع.

وأفادت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف استهدفت معسكر الحمزة، الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي في منطقة قاع الجامع بمديرية السبرة جنوب شرقي مدينة إب.

وبالتزامن، قصفت الطائرات بعدة غارات مواقع وتجمعات للميليشيات في منطقتي سليم وشخب شمال غربي محافظة الضالع.