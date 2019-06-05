اليمن.. قناص حوثي يغتال طفلا في تعز

قتل طفل، اليوم الأربعاء، برصاص قناصة ميليشيا الحوثي الانقلابية، أثناء لعبه أمام المنزل شمال مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن الطفل عمرو يعقوب علي محمد، البالغ من العمر 12 عاما، قتل برصاص قناصة ميليشيا الحوثي في حي المفتش أسفل منطقة عصيفرة أثناء لعبه أمام منزله.

وأضافت المصادر أن عمرو يعقوب تعرض للقنص من قبل الميليشيات الانقلابية المتمركزة في منازل المواطنين، في جبل الوعش، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

ولفتت إلى أن رصاصة القناص الحوثي اخترقت صدر الطفل عمرو، مما أسفرت عن مقتله على الفور.

يأتي ذلك، بعد يوم واحد من مجزرة ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في أول أيام عيد الفطر المبارك، وأدت إلى مقتل طفل وامرأة، وإصابة 6 آخرين في قرية القرضين بمديرية المسراخ بمحافظة تعز.