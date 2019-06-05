لا هدنة في العيد.. مقتل مدنيين بقذائف حوثية بتعز والحديدة

قُتل طفل وامرأة وأصيب ستة أشخاص آخرون، الثلاثاء، جراء سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية على مديرية المسراخ جنوبي تعز جنوب غربي اليمن.

وقال مصدر محلي إن طفلاً وامرأة قتلا وأصيب سته آخرون، اثنان منهم حالتهما خطيرة، في سقوط قذيفة حوثية على قرية بني علي الحاج مركز مديرية المسراخ.

وشنت ميليشيات الحوثي، مع أول أيام عيد الفطر، قصفاً مدفعياً على قرى المسراخ وحيفان وأحياء شرق مدينة تعز من مواقعها في مديرية خدير ومنطقة الحوبان.

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من جهة أخرى، قُتل مواطن وأصيب آخر من أهالي محافظة الحديدة غرب اليمن، صباح أول أيام عيد الفطر، بقصف من قبل الميليشيات الحوثية ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر محلي بأن الميليشيات الحوثية المتمركزة في مزارع الحسينية بمديرية بيت الفقيه، قصفت بقذائف الهاون والهوتزر منطقة الجاح.

وأكد المصدر أن قذيفة هوتزر أصابت دراجة نارية في الخط الساحلي ما أسفر عن مقتل سائقها (المدعو فيصل محمد يوسف بشري)، فيما أصيب آخر بجراح بليغة. ولفت المصدر إلى أن الضحيتين كانتا في طريقهما لمعايدة أقربائهما.