التحالف يخلي مريضاً بسفينة تجارية قرب ميناء الحديدة

أعلن تحالف دعم الشرعية، اليوم الخميس، أنه استجاب فوراً لنداء استغاثة من السفينة التجارية نافارينو غرب ميناء الحديدة في اليمن.

وقال التحالف إن نداء الاستغاثة يفيد بحالة صحية حرجة لأحد أفراد طاقم السفينة من الجنسية الهندية.

وأضاف تحالف دعم الشرعية أن إحدى سفن التحالف قدمت المساعدة الطبية اللازمة للمريض وإخلائه.

وأشار إلى أن القيادة المشتركة مستمرة بجهودها بما ينسجم مع القيم الإنسانية والأعراف الدولية.

والثلاثاء، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" المشبوهة المتواجدة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بجازان، بسبب تعرضه لطارئ صحي.

موضوع يهمك حصلت "العربية" على مقطع فيديو لعملية إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة "سافيز" بجنوب البحر الأحمر، إلى... شاهد.. إخلاء التحالف لمصاب بالسفينة الإيرانية المشبوهة السعودية

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن، تركي المالكي، أن "مركز تنسيق البحث والإنقاذ في جدة (JMRCC)، تلقى بلاغاً من مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني (GACA) والمتضمن استقبالهم نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" Savis والتي تقع شمال غربي ميناء الحديدة بمسافة 95 ميلاً بحرياً باتجاه 292 درجة، نتيجة تعرضه لإصابة بالغة وتدهور حالته الصحية على متن السفينة".

وأوضح العقيد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بالاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة فور تلقي البلاغ، وقامت بتنفيذ عملية الإخلاء الطبي الجوي، بواسطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف للمصاب من أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" من على ظهر السفينة في عرض البحر إلى المستشفى العسكري بجازان".