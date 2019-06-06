الثالث خلال 24 ساعة.. رصاص الحوثي يخطف ابن الـ3 أعوام

قتل طفل وأصيب والداه برصاص قناص ميليشيات الحوثي الانقلابية، مساء الأربعاء، شرقي مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر طبي قوله، إن الطفل محمد عماد عبدالجبار (3 سنوات) قتل وأصيب والده وأمه برصاص قناص ميليشيات الحوثي المتمركزة في تبة السلال شرق مدينة تعز.

وتأتي واقعة مقتل الطفل محمد عماد بعد ساعات معدودة من مقتل الطفل عمرو يعقوب علي محمد (12 عاما) برصاص قناص ميليشيات الحوثي في منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز، وقبلها بساعات مقتل الطفلة فوزية عفيف عبدالله عبدالغني بقذيفة حوثية على قرية بني علي الحاج مركز مديرية المسراخ.

ويعد هذا الطفل الثالث الذي قتل برصاص ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظة تعز.