اليمن.. مقتل مختطفَيْن تحت التعذيب بمعتقلات الحوثي

أعلنت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، اليوم الخميس، مقتل مختطفَيْن اثنين تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وعبرت الرابطة في بيان، خلال وقفة احتجاجية نفذتها في الحديدة، عن قلقها الشديد إزاء تزايد الانتهاكات بحق المواطنين من اختطاف وتعذيب أدى إلى مقتل اثنين، لافتة إلى استمرار إخفاء العشرات في معتقلات سرية، وكذلك اختطاف النساء.

وقالت الأمهات إن الأعياد والمناسبات تمر وأبناؤهن خلف قضبان سجون جماعة الحوثي الانقلابية.

وتابع البيان: "انقضى شهر رمضان واستقبلت الأمهات عيد الفطر المبارك والفرحة غائبة عنهن.. فلا فرحة بالصيام ولا فرحة بقدوم العيد".

وحمّلت الرابطة، ميليشيا الحوثي، مسؤولية حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسراً، مؤكدة أن جرائم الاختطاف والتعذيب لا تسقط بالتقادم وأنه مهما مر الزمن سوف يحاسب مرتكبوها.

وطالب البيان، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط لإنقاذ المختطفين والمختطفات، والتدخل الإنساني العاجل لإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط.