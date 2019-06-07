الأطفال ضحايا قصف وقنص الحوثيين في تعز

كشف مكتب حقوق الإنسان بمحافظة تعز اليمنية عن سقوط 16 طفلاً ما بين قتيل وجريح خلال الـ72 ساعة الماضية في عمليات قصف وقنص من قبل الميليشيات الحوثية على المدينة.

وأشار المكتب في بيان إلى أنه يتابع بقلق بالغ ما وصل إليه الوضع الإنساني بمدينة تعز، نتيجة الجرائم المتكررة من قبل الانقلابيين، والتي ترقى إلى جرائم حرب.

وأضاف أن "الحوثيين يرتكبون جرائم بحق السكان القاطنين في مدينة تعز من حصار جائر منذ أربع سنوات وقصف عشوائي على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، تسبب بسقوط المئات من المدنيين الأبرياء من مختلف الأعمار"، مستغرباً صمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات بحق أبناء تعز.

يذكر أن قناصة الانقلابيين، المتمركزين في تبة السلال والتلال المجاورة شرق المدينة، قتلوا طفلين، الأربعاء. كما قتل طفل ثالث في حي عصيفرك شمال المدينة. وفي منطقة المسراخ، قتل 3 أطفال بقصف مدفعي استهدف منزلاً في إحدى القرى غرب تعز.