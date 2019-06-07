الضالع.. الميليشيات تنتقم لهزائمها من المدنيين

قصفت ميليشيات الحوثي، الجمعة، حياً سكنياً وسط مدينة قعطبة شمال محافظة الضالع جنوب اليمن، ما أسفر عن إصابة طفلين.

وقصف الانقلابيون الحي بصواريخ الكاتيوشا مستهدفين المنازل والممتلكات الخاصة والعامة، وفق مصدر محلي.

وبحسب سكان وشهود عيان، تسبب القصف بأضرار بالغة في منازل المواطنين وحالة من الخوف والهلع في صفوف النساء والأطفال.

ويتعمد الحوثييون استهداف المدنيين في مناطق المواجهات شمال وغرب المحافظة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

وزادت جرائم الميليشيات بحق المدنيين والانتقام منهم إثر الهزائم التي تمنى بها في جبهات شمال الضالع، عبر القصف العشوائي بالصواريخ والمدفعية على القرى والتجمعات السكنية واستهداف المدنيين وممتلكاتهم وغيرها من الانتهاكات.