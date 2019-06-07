اليمن.. قصف أهداف حوثية شمال الضالع وصنعاء

أفادت مصادر العربية/ الحدث أن طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن قصفت، الجمعة، مواقع لميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الزبيرية غرب مديرية قعطبة، ودمرت آليات عسكرية وتجمعا لعدد من عناصرهم.

كما استهدفت بعدة غارات مخازن أسلحة في معسكري النهدين والحفاء في صنعاء.

وأوضحت المصادر أن القصف تزامن مع معارك عنيفة استخدم فيها مختلف الأسلحة بين القوات المشتركة والميليشيات في المحور الغربي لجبهة مريس شمال محافظة الضالع.

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مقتل 26 بينهم 3 قياديين

يذكر أن الجيش اليمني أعلن، الخميس، مقتل 26 مسلحاً من ميليشيات الحوثي، بينهم القيادي محمود الشرفي، وعبد المجيد البشيري، ومحمد بجير، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لهم، في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وأفاد موقع سبتمبر.نت الناطق باسم الجيش اليمني بأن قوات الجيش تمكنت أيضاً من السيطرة على مناطق وقرى الرباط، الشجفا، الشبهة، بمديرية الأزارق بالضالع عقب هجوم مباغت على مواقع الحوثيين. كما أشار إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى (لم يحدد عددهم) من ميليشيات الحوثي وفرار آخرين.

وتخوض قوات الجيش اليمني والمقاومة معارك شرسة ضد ميليشيات الحوثي في جبهات الضالع. وتمكن الجيش والمقاومة من السيطرة على عدة مواقع استراتيجية، وواصلوا التقدم بعد تهاوي الميليشيات وفرار من تبقى من عناصرها نحو منطقة الفاخر، وتحصنها في منازل المواطنين وبعض المرتفعات الجبلية، مخلفة وراءها عشرات القتلى من عناصرها.