الجيش اليمني يحقق انتصارات واسعة شمال حجة

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، عن تحقيق انتصارات واسعة، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، وذلك بتحرير أكثر من عشرة كيلومترات من مزارع النسيم والعديد من القرى، إضافة إلى الخط الإسفلتي الرابط بين ميدي وحرض وقطع خطوط تعزيزات ميليشيا الحوثي الانقلابية، شمال محافظة حجة (شمال غربي البلاد) .

وقال قائد المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، اللواء يحيى صلاح، إن الجيش اجتاز قرابة 15 كيلومتراً وتمكن من تطهير "مزارع النسيم ومزارع الخضراء والحاشدي والمراني والخميسي وبني عاتي وقرى المطارية والحجاورة والمخازن والكدمة والشعوب والقص والعمرية وذهب حجر والمشايبة والخنحر وبني فراص ووادي رحبان".

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، عن اللواء صلاح، تأكيده أن المنطقة الخامسة أصبحت تجتاز دفاعات العدو، وتنفذ عمليات هجومية باستمرار، مبشراً بمزيد من النصر لاسيما بعد تطهير هذه الأماكن الصعبة في تحصيناتها وآلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا لإعاقة تقدم الجيش، بحسب تعبيره.

وسيطرت قوات الجيش اليمني، على الخط الإسفلتي الرابط بين ميدي وحرض، وقطعت خطوط تعزيزات ميليشيا الحوثي شمال محافظة حجة.

في الأثناء، قصفت مقاتلات التحالف، مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي، في المنطقة ذاتها.

وأسفرت العملية، التي لا تزال مستمرة، بحسب مصادر عسكرية، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.