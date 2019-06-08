تعز.. مقتل طفل رابع برصاص الحوثي خلال عيد الفطر

دان مكتب حقوق الإنسان في تعز (جنوبي غرب اليمن) جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق السكان المدنيين في المحافظة.

وقال المكتب في بيان إن عمليات القصف والقنص التي تنفذها ميليشيات الحوثي أودت بحياة مئات المدنيين من مختلف الأعمار، منهم 16 طفلاً قُتلوا أو أصيبوا في الآونة الأخيرة.

وعبّر المكتب عن استغرابه من "صمت المجتمع الدولي حول الجرائم والانتهاكات الحوثية للقانون الإنساني" في مدينة تعز ومديريات المحافظة منذ أربعة أعوام.

كما دعا البيان المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى إدانة وتوثيق الجرائم بحق المدنيين "لكي ينال المجرمون العقاب الرادع".

موضوع يهمك قصفت ميليشيات الحوثي، الجمعة، حياً سكنياً وسط مدينة قعطبة شمال محافظة الضالع جنوب اليمن، ما أسفر عن إصابة طفلين.وقصف... الضالع.. الميليشيات تنتقم لهزائمها من المدنيين اليمن

وفي ذات السياق، قالت مصادر طبية، الجمعة، إن طفلة قُتلت جراء إصابتها برصاص قناص ميليشيات الحوثي الانقلابية في تعز.

وذكرت المصادر أن الطفلة بسمة رزاز غالب عبده فرحان (12 عاماً) توفيت متأثرةً بإصابتها، إثر استهدافها برصاص قناص حوثي قبل خمسة أيام، في المطار القديم غرب مدينة تعز.

وصعّدت مؤخراً ميليشيات الحوثي من قصفها للأحياء السكنية في تعز، ما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، غالبيتهم من الأطفال.

وتُعد بسمة الطفل الرابع الذي يقتل برصاص وقذائف ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال أيام عيد الفطر في محافظة تعز.