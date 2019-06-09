الجيش اليمني يهاجم ميليشيات الحوثي شمال صعدة

أعلن مسؤول عسكري في الجيش الوطني اليمني أن وحدات من قوات النخبة بمحور نفذت فجر الأحد عملية واسعة على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي شمال مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وقال قائد محور أزال العميد الركن عبدالحكيم فاضل إن "وحدات من قوات النخبة في الجيش الوطني نفذت عملية نوعية على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في آخر المناطق التي تسيطر عليها شمال باقم.

وأسفرت العملية عن مقتل قرابة 10 من عناصر الميليشيات وجرح آخرين.

وأضاف العميد فاضل أن "الجيش الوطني نفذ العملية بإسناد جوي وبري من قوات تحالف دعم الشرعية"، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية النوعية تساهم في إضعاف قدرات الميليشيات وتسهل من عملية التقدم لقوات الجيش الوطني.