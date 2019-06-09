اليمن.. تحرير أولى مناطق ماوية شرق تعز

سيطرت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، الأحد، على أولى مناطق مديرية ماوية شرق محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الشرعية حررت منطقة الصليب أولى المناطق في عزلة باهر بمديرية ماوية شرقي محافظة تعز.

وأكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش اليمني، تحرير منطقة الصليب أولى قرى منطقة باهر التابعة لمديرية ماوية شرق تعز الحدودية مع الأزارق بمحافظة الضالع.

كما أشار إلى أنه تم إحكام السيطرة على المنطقة وطرد الميليشيات الحوثية منها، والسيطرة على بعض المواقع والثكنات العسكرية التي كانت تتمركز فيها الميليشيات وتطلق النار باتجاه منازل المواطنين في القرى القريبة منها.

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مواصلة التقدم

إلى ذلك، أضاف أن القوات اليمنية تواصل التقدم نحو مديرية ماوية، في تطور عسكري هام على مسرح العمليات في جبهات شمال وغرب الضالع.

ويصحب عملية تقدم القوات الحكومية، التي لا تزال مستمرة صوب مديرية ماوية، تغطية مكثفة للمدفعية الثقيلة.

وخلفت المواجهات مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، وإجبار عشرات آخرين على الفرار والتراجع.

وكان الجيش اليمني أعلن في وقت سابق الأحد، تحرير مناطق جديدة شمال غربي محافظة الضالع جنوب البلاد، عقب معارك تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي 60 قتيلاً بينهم قيادات.