صور.. منخفض جوي يتسبب بوفيات وغرق للشوارع في عدن

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ليل السبت وفجر الأحد، أمطاراً غزيرة، تسببت بوفاة مواطنين اثنين على الأقل، وإغلاق شبه كامل للشوارع الرئيسية والفرعية.

وقال سكان محليون إن المياه غمرت الشوارع والأحياء وتراوح منسوب المياه بين 40 لـ 100 سم في بعض المناطق خصوصاً منطقة القطيع بمديرية كريتر، وهو ما نتج عنه أضرار مادية إثر دخول المياه لمنازل المواطنين.



وأضافوا أن الرياح الشديدة والصواعق تسببت في سقوط أعمدة إنارة وعشرات الأشجار وهو ما أغلق بعض الشوارع.

وأظهرت صورٌ تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الشوارع ودخول المياه للمحلات التجارية، فيما شهد ميناء الحاويات سقوط خمس حاويات فارغة بحسب بيان رسمي لإدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، والذي طمْأن شركات الملاحة والتجار بأن إدارة الميناء اتخذت تدابير وقائية لمنع سقوط أي حاويات نتيجة شدة الرياح والأمطار.

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وفي ذات السياق، رجّح المركز الوطني للأرصاد الجوية أنْ يتطور المنخفض الجوي الذي تتأثر به المحافظات الشرقية إلى أن يصبح حالة مدارية خلال الـ 48 ساعة القادمة متى ما تحصل على العوامل المساعدة لتغذيته، مشيراً إلى أنه بالإمكان أن يتطور إلى عاصفة مدارية، بحسب ما تشير إليه صور الأقمار الصناعية التي التقطت اليوم.

ودعت الحكومة اليمنية، المنظمات الدولية إلى إرسال فرق الطوارئ وإنقاذ المتضررين من الأمطار والسيول في محافظات عدن وأبين ولحج جنوب اليمن.

فيما وجهت وزارة الصحة برفع حالة الطوارئ في المستشفيات تحسباً لحدوث أي كوارث.

وتتعرض السواحل الجنوبية لمنخفض جوي مصحوب بأمطارٍ غزيرة ورياحٍ شديدة، خاصةً على محافظتي حضرموت وعدن.

ويتواجد المنخفض الجوي منذ أواخر مايو الماضي، وعاود بقوة في بداية يونيو الجاري، مع تحذيرات لمراكز الأرصاد الجوية وباحثين بيئيين من إمكانية استمراره خلال الأيام القادمة.