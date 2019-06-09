وزير يمني يوجه نداء: تدخلوا بسرعة لإنقاذ السكان

وجّه وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، محافظي (عدن، أبين، لحج) والسلطات المحلية في هذه المحافظات، للنزول الميداني إلى الأماكن التي تضررت من السيول جراء المنخفض الجوي، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في توفير الخدمات المتكاملة للمتضررين، وحصر أعداد الأسر والأضرار في الممتلكات الخاصة والعامة.

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ودعا فتح المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في اليمن إلى التدخل العاجل لإنقاذ السكان في محافظات (عدن وأبين ولحج) جراء الكوارث في المنازل والممتلكات الخاصة والعامة والشوارع والمزارع جراء الأمطار والسيول، وسرعة إرسال فرق الطوارئ وإعداد الخطط الطارئة التي تستخدم في مثل هذه الأوضاع، وتوفير المتطلبات الإغاثية والإيوائية والطبية لكافة المتضررين، والتنسيق مع السلطات المحلية وكافة الجهات ذات العلاقة.

وأهاب فتح بالمنظمات الإغاثية الخليجية الموجودة في العاصمة المؤقتة عدن، بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات وإرسال الفرق الإغاثية والإنسانية ومد المحتاجين بكافة الاحتياجات الإنسانية.