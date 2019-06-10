أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن تضرر أكثر من 3 آلاف أسرة جرّاء الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظات لحج وعدن وتعز وحضرموت.

وتصدرت محافظة لحج الأرقام من حيث عدد الأسر المتضررة بـحوالي ألف و385 أسرة، تليها محافظة عدن بنحو ألف و331 أسرة، ثم محافظة تعز 315 أسرة، وجاءت محافظة حضرموت في المركز الرابع بنحو 35 أسرة، بحسب تقرير أولي للوحدة التنفيذية عن أضرار السيول.

وأشار إلى أن النازحين بحاجة ماسة إلى مواد غذائية وإيوائية، وحقائب صحية وأدوات تنظيف، بالإضافة إلى تجهيز عيادات طبية متنقلة للوقاية من الكوليرا، وتوفير دورات مياه ومياه شرب نظيفة لكل المخيمات.

وحذر التقرير، من حدوث كارثة بيئة، وتفشي الأمراض في المخيمات، بسبب تكدس القمامة وانتشار المياه الراكدة في حال عدم التدخل العاجل، كما ناشد جميع المنظمات الإنسانية وشركاء العمل الإنساني بسرعة التدخل لتلبية احتياجات النازحين، إذ إن كثيراً من الأسر تعيش في العراء حالياً.

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت إطلاق حملة إغاثية عاجلة وجسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين جراء الأمطار الغزيرة بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها.

وتهدف الحملة للتخفيف من معاناة المتضررين وبمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وتتعرض مدينة عدن وبعض المحافظات اليمنية الأخرى لأمطار غزيرة منذ مساء السبت، جراء منخفض جوي.

وناشدت الحكومة اليمنية المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في اليمن التدخل العاجل لإنقاذ السكان في محافظات عدن وأبين ولحج التي تضررت بالأمطار والسيول.