بالصور.. قذيفة حوثية تُسيل دماء أطفال تعز

أصيبت 3 طفلات وأمهن، الاثنين، نتيجة سقوط قذيفة صاروخية أطلقتها ميليشيات الحوثي، على منزلهم، شمال مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن قذيفة حوثية سقطت على منزل المواطن اليمني، عبدالواسع أحمد عبدالرحمن العاطفي، بمنطقة وادي القاضي شمال مدينة تعز.

وأدى سقوط القذيفة الصاروخية على منزل المواطن إلى جرح طفلاته الثلاث وأمهن بإصابات متنوعة، وتدمير المنزل تدميرا شديدا.

ورصدت منظمة محلية مقتل وإصابة 51 طفلاً جراء جرائم القصف والقنص المستمرة لميليشيات الحوثي على الأحياء والقرى السكنية في مدينة ومديريات تعز.

ووفقاً لمنظمة "سام" المدنية، قُتل 20 وأصيب 31 طفلاً خلال الثلاثة الأشهر الماضية على يد ميليشيات الحوثي في تعز، ومن بينهم قضى 8 أطفال وأصيب 27 آخرون برصاص القناصة الحوثيين.