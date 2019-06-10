ميليشيا الحوثي ترعى معتقلي القاعدة بسجون صنعاء

ذكرت مصادر أمنية بصنعاء أن الميليشيات الحوثية عملت مؤخراً على تحسين الظروف الخاصة باعتقال سجناء تنظيم القاعدة في السجون الخاضغة لسيطرتها.

وأوضحت المصادر أن لجاناً حوثية تزور معتقلين من تنظيم القاعدة في سجون الأمن السياسي والأمن القومي بشكل مستمر، لتنفيذ توجيهات عليا بتحسين أوضاعهم والتغذية المقدمة لهم.

وبيّنت المصادر أن المعتقلين التابعين للقاعدة مسجونون منذ سنوات على ذمة قضايا إرهابية منظورة أمام القضاء.

موضوع يهمك أكدت مصادر أمنية يمنية أن قيادة ميليشيات الحوثي، في مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة، أقامت أمسية رمضانية طائفية في... ميليشيات الحوثي تنقل دروسها الطائفية للسجون في صنعاء اليمن

ولفتت إلى أن هناك رعاية خاصة بمعتقلي القاعدة، في الوقت الذي يعاني فيه المعتقلون الآخرون من المعارضين السياسيين لأوضاع مزرية، كما يوضع الكثير منهم في زنازين انفرادية وضيقة لا تتجاوز مساحتها مترا واحدا.

وأرجعت المصادر الاهتمام الحوثي بمعتقلي تنظيم القاعدة إلى سر خطير قد يتعلق باستخدامهم في أغراض عسكرية بعد ذلك.

يشار إلى أن مصادر أمنية في صنعاء قد كشفت في وقت سابق أن ميليشيا الحوثي عملت على استقطاب عناصر تنظيم القاعدة في مناطق سيطرتها للعمل في صفوفها، واستخدامهم في عمليات تفجير بمحافظات الجنوب.