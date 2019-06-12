اليمن.. مقتل قيادي حوثي بمواجهات في صعدة

قتل القيادي في ميليشيات الحوثي، المدعو حمزة محمد إسماعيل الوشلي، المكنى "أبو عايش" مع مجموعة من مسلحيه في جبهة كتاف شرق محافظة صعدة، المعقل الرئيس للانقلابيين أقصى شمال اليمن.

وأكدت مصادر ميدانية أن الوشلي قتل مع عشرات المسلحين الآخرين أثناء المواجهات الدائرة مع قوات الجيش اليمني في كتاف.

وكان مسؤول عسكري في الجيش الوطني قد أعلن أن وحدات من قوات النخبة بمحور نفذت، فجر الأحد، عملية واسعة على مواقع تمركز الحوثيين شمال مديرية باقم بصعدة.

وقال قائد محور أزال، العميد الركن عبدالحكيم فاضل، إن "وحدات من قوات النخبة في الجيش الوطني نفذت عملية نوعية على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في آخر المناطق التي تسيطر عليها شمال باقم".

وأسفرت العملية عن مقتل قرابة 10 انقلابيين وجرح آخرين.