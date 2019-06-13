نائب الرئيس اليمني: استهداف مطار أبها تنفيذ للأجندة الإيرانية

قال نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر، الخميس، "إن الاستهداف الإجرامي البشع من قبل ميليشيات الحوثي لمطار أبها بالمملكة العربية السعودية، هو تنفيذ للأجندة الإيرانية وتكريس لثقافتها الدموية العدائية تجاه اليمنيين وأشقائهم في المملكة".

واعتبر الأحمر هذا الاستهداف وما سبقه من وقائع بمثابة دلائل على رفض الميليشيات الحوثية لخيارات السلام وإصرارها على الحرب وتنفيذها للأوامر والتوجيهات من طهران.

موضوع يهمك قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، في تصريحات لوكالة رويترز، اليوم... التحالف: الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان تصعيد كبير الخليج العربي

وأكد أن الشرعية وباصطفاف اليمنيين وبدعم من الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية مستمرون في ردع هذه الأعمال المخلة بالسلام المحلي والإقليمي والعالمي، لافتا إلى أن استعادة الدولة هو الضامن لإنهاء التدخل الإيراني في اليمن.

جاء ذلك خلال اطلاع نائب الرئيس اليمني، من محافظ الحديدة، حسن طاهر، على المستجدات الميدانية والأوضاع الإنسانية في الحديدة جراء استمرار سيطرة ميليشيات الحوثي وممارساتها الإجرامية، وعرقلتها والتفافها على اتفاقية الحديدة.

كما تم مناقشة تصعيد الميليشيات الحوثية واستمرار إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تعتبر إحدى نتائج الدعم الإيراني المسلح عبر بوابة الحديدة وإقلاق الممرات والملاحة الدولية وتهديد السلم والأمن الدوليين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.