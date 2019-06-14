تقرير أممي: 70 ألف يمني تأثروا جراء الأمطار الغزيرة

أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن نحو 70 ألف يمني، بمن فيهم النازحون داخلياً، تأثروا بالأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً في أكثر من 10 محافظات.

وأوضح تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، أن محافظة حجة شمال غربي البلاد، كانت الأكثر تضرراً من الأمطار الغزيرة.

وأكد أن المنظمات الإنسانية تعمل على مضاعفة الجهود لمساعدة المحتاجين عبر توفير المأوى ولوازم منزلية.

وقال التقرير إن الأمطار الغزيرة هطلت بشكل مكثف في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى زيادة حادة في عدد الأسر المتضررة من الفيضانات المفاجئة التي أدت أيضا إلى تلف في البنية التحتية.

موضوع يهمك حققت قوات الشرعية اليمنية مكاسب كبيرة على الأرض حيث تم تحرير 45 كيلو متر في المنطقة بين حرض وميدي في محافظة حجة... كاميرا" الحدث" ترافق الشرعية خلال تحرير مناطق جديدة بحجة اليمن

ووفقاً للتقرير، فإن الوحدة التنفيذية للتقييم السريع للنازحين حددت أكثر من 3000 عائلة نازحة ـ نحو 18 ألف شخص ـ في عدن ولحج وتعز وحضرموت المتضررة من الأمطار الغزيرة والفيضانات في الفترة ما بين 7 و9 يونيو/حزيران.

وتأثرت حوالي 1321 عائلة نازحة (أي حوالي 8000 شخص) بالأمطار الغزيرة في 12 منطقة من مدينة عدن.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الفيضانات قد تؤدي لتصاعد انتشار الأمراض في جميع أنحاء اليمن، حيث هناك 293 من مديريات البلاد البالغ عددها 333 متأثرة بالفعل بوباء الكوليرا.

وشهدت عدة محافظات يمنية خلال الأيام الماضية أمطارا غزيرة ناتجة عن تعرض السواحل الجنوبية للبلاد لمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة، ألحقت أضرارا كبيرة بالمباني والبنى التحتية.

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت عن إطلاق حملة إغاثية عاجلة وجسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين جراء الأمطار الغزيرة بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها.

وتهدف الحملة للتخفيف من معاناة المتضررين، وذلك بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.