صور مؤلمة.. قيادي حوثي يغرس خنجره في وجه حارس مطعم

في انتهاك حوثي جديد، أقدم قيادي حوثي، الجمعة، على غرس خنجره في وجه أحد حراس مطعم في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرتهم.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مشرفاً حوثياً غرس خنجره، أو ما تسمى بالجنبية (سلاح أبيض)، في وجه أحد حراس المطاعم في العاصمة صنعاء على خلفية مطالبته بدفع الحساب.

موضوع يهمك شرح رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، في الحلقة الثالثة من برنامج... تركي الفيصل: قطر كانت على تواصل مباشر مع القاعدة الخليج العربي

وتداول ناشطون يمنيون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً تظهر حارس المطعم مضرجاً بدمائه، حيث تم نقله للعلاج في أحد مستشفيات العاصمة، مستنكرين هذا الحادث الإجرامي البشع.

وقال أحد الناشطين "لأنه طالبه بدفع ما عليه من حساب، وجه له طعنة مباشرة وغادرة في وجهه!! الجاني مشرف حوثي، والمجني عليه حارس مطعم، والمدينة صنعاء، وقانونها شريعة الغاب الميليشياوية".

وتعيش العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي انفلاتا أمنيا غير مسبوق منذ سيطرة الميليشيات عليها عام 2014.