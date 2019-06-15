اليمن.. غارات للتحالف تدمر مخزن أسلحة حوثية في حجة

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، عدة غارات جوية على ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

واستهدفت المقاتلات بعدة غارات جوية، مخزن أسلحة للميليشيات في منطقة بني حسن بمديرية عبس، غربي المحافظة، ما أدى إلى تدميره بشكل كلي.

وأفادت مصادر ميدانية بأن عددا من مسلحي الميليشيات قتلوا وأصيب آخرون جراء الغارات، كما تم استهداف عربتين عسكريتين تقلان مقاتلين حوثيين كانوا في طريقهم إلى جبهة القتال شرق كبري "الحَقوف" بمديرية مستبأ شمال محافظة حجة.

كما دمرت مقاتلات التحالف مخزناً للألغام والعبوات الناسفة تابعا للحوثيين في منطقة "البداح" بمديرية عبس.

وأكد سكان محليون سماع دوي انفجارات ضخمة في المنطقة بعد أن نفذت مقاتلات التحالف غارة جوية استهدفت هنجر جوار فندق صولان كان عبارة عن مخزن للألغام والمتفجرات فيما تصاعدت ألسنة اللهب من المكان.

في السياق، تمكنت قوات الجيش اليمني بالمنطقة العسكرية الخامسة من استعادة آليات عسكرية متنوعة وكمية كبيرة من الأسلحة المختلفة كانت تسيطر عليها الميليشيات الحوثية في جبهة عبس شمال محافظة حجة.

وبحسب مصدر عسكري، فإن عدد الآليات العسكرية التي تم استعادتها بلغت 5 آليات، على متنها منصات صواريخ متحركة، ومدافع هوزر، وعيار 85، ومدفع 100 ملي، ومدفع 10، وصواريخ مضادة للدروع، ومدفع هاون 120، وعدد من القناصات، وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر المختلفة.

وكان الجيش اليمني قد نفذ هجمات مباغتة على مواقع تمركز الحوثيين، تمكن خلالها من تحرير عدد من المزارع والقرى غرب حرض، وقرى عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس.