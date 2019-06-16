الضالع.. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة ومقتل 12 حوثياً

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، أن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية شنت هجوماً مباغتاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية شمال غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع جنوب البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بأن الجيش والمقاومة تمكنا من تحرير عدد من المواقع والتباب المطلة على منطقة الزبيريات القريبة من منطقة شخب شمالي الضالع.

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وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 عنصراً حوثياً وجرح أكثر من 20 آخرين، فيما لا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم ثابت للجيش.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن القوات اليمنية استعادت تسعة مواقع وتلال وقرى باتجاه باب غلق والقفلة شمال قعطبة التابعة لمحافظة الضالع، كما أحكمت سيطرتها على ستة مواقع وقرية البدو التي كانت تحت سيطرة الحوثيين والواقعة بعد منطقة الدوير. وفي اتجاه القفلة، استعادت القوات اليمنية ثلاث تلال وأحكمت سيطرتها عليها.

وذكرت المصادر أن الجيش اليمني صادر أسلحة وذخائر متنوعة تركها مسلحو الحوثي خلفهم.

وتخوض قوات الجيش اليمني مدعومة بالمقاومة الشعبية وبمساندة من تحالف دعم الشرعية، معارك عنيفة لطرد ميليشيات الحوثي من بقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها شمال الضالع، وأحرزت تقدمات ميدانية كبيرة خلال الأيام الماضية.