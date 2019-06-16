تقدم للجيش في صعدة.. وصد تسلل للميليشيات جنوب الحديدة

أحرزت قوات الجيش اليمني تقدما جديدا باتجاه مركز مديرية كتاف شرق محافظة صعدة عقب مواجهات خاضتها ضد ميليشيات الحوثي في المنطقة سقط خلالها قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، حسب ما أكدته مصادر عسكرية لقناتي "العربية" و"الحدث".

بالتزامن مع ذلك، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تجمعات للميليشيات في وادي "رباق" قرب مركز مديرية كتاف، ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية وقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات.

موضوع يهمك حوّلت ميليشيا الحوثي الانقلابية سهول ووديان تهامة التي يطلق عليها اسم "سلة اليمن الغذائية" من حقول زراعية إلى حقول ألغام... ألغام الحوثي تحول "سلة اليمن الغذائية" إلى حقول للموت اليمن

وفي الساحل الغربي، شهدت الساعات الماضية مواجهات بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة استعادت خلالها القوات المشتركة السيطرة على مواقع في منطقة الجبلية كانت ميليشيات الحوثي تسللت إليها. وتخلل المواجهات تبادل قصف مدفعي وصاروخي بين الطرفين.

وفي سياق آخر، أعلن الجيش اليمني اليوم أن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية شنت هجوماً مباغتاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية شمال غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع جنوب البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بأن الجيش والمقاومة تمكنا من تحرير عدد من المواقع والتباب المطلة على منطقة الزبيريات القريبة من منطقة شخب شمالي الضالع.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 عنصراً حوثياً، وجرح أكثر من 20 آخرين، فيما لا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم ثابت للجيش.