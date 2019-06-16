شاهد.. وحدة خاصة من الشرعية تقتل قناصي الحوثي في الحديدة

قناص حوثي هو الثاني يلقى مصرعه خلال ثلاثة أيام في الحديدة غرب اليمن، في ظل تصعيد الميليشيات الحوثية وتكثيف انتشار القناصة والاستهداف صوب القوات اليمنية المشتركة والأحياء السكنية والمناطق المحررة.

وأفاد مصدر عسكري أن وحدة مكافحة القناصة في المقاومة اليمنية، أسكتت قناصاً حوثياً في منطقة الجاح جنوب الحديدة بعد استهدافه المكثف للأحياء السكنية.

وتم الإجهاز على القناص الحوثي بعد ساعات قليلة من تمركزه في موقع مستحدث شمال شرق الجاح في مديرية بيت الفقيه.

وأوضح المصدر أن القناص الحوثي استهدف قبل القضاء عليه، المدنيين في قرى المرازيق في الجاح، كما أطلق عدة أعيرة نارية صوب مواقع المقاومة المشتركة.