مركز الملك سلمان يؤهل دفعة جديدة من أطفال اليمن

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة مأرب شرق اليمن، الدورة الثالثة من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم ميليشيات الحوثي واستخدمتهم كدروع بشرية.

وتستهدف الدورة إعادة تأهيل 26 طفلاً مجنداً، تمت عملية قبولهم وفق معايير عالمية، يعمل عليها المشروع منذ انطلاقه في آب/أغسطس 2017، حيث سيخضعون لبرنامج نفسي اجتماعي طيلة أيام الدورة، بهدف إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية، وتخليصهم من آثار تجنيدهم من قبل الانقلابيين الذين يستغلون شريحة الأطفال ويستخدمونهم دروعاً بشرية في الحرب.

من جهته، ذكر مدير المشروع، عبدالرحمن القباطي، أن الأطفال سيخضعون لتأهيل نفسي من قبل اختصاصيين لمدة 45 يوماً.

كما أوضح القباطي أن الأطفال سيكونون تحت المتابعة اليومية لدراسة حالتهم والعمل على إخراجهم من حالتهم النفسية المأساوية، وإرجاعهم إلى اهتماماتهم الطفولية وإلى مدارسهم وأماكنهم الطبيعية.

ولفت إلى أن الدورة ستتنوع ما بين نفسية واجتماعية ورياضية وبرنامج في المنهج المدرسي، ووضع كل طفل في الصف الذي تسرب منه، إضافة إلى الرحلات الترفيهية والأيام المفتوحة، واكتشاف مواهبهم وتنميتها وتشجيعها.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عمل على إعادة تأهيل 401 طفل مجند ومتأثر ضمن خطته التي تستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل يمني، ممن كانوا ضحية للميليشيات الحوثية التي تحملها تقارير حقوقية محلية ودولية مسؤولية انتهاك الطفولة في اليمن.