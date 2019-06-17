الحوثي ينقلب على أبرز حلفائه ويعتقل مرافقيه في صنعاء

حاصرت ميليشيا الحوثي، منزل عبده بشر، عضو البرلمان اليمني، وأحد أبرز حلفائهم ومناصريهم منذ انقلابهم على السلطة الشرعية، في العاصمة صنعاء.

وقال مصدر مقرب من البرلماني بشر إن ميليشيا الحوثي حاصرت منزله، مساء الأحد، بأكثر من 8 مجموعات عسكرية، واختطفت اثنين من مرافقيه (وهما من أقاربه) واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

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وأوضح المصدر أن الميليشيا الحوثية، كانت تعتزم اعتقال النائب بشر، وعندما لم تجده عمدت إلى اعتقال اثنين من أقاربه وفرضت حصاراً على منزله.



ويعد بشر من أبرز حلفاء ومناصري الانقلاب الحوثي، حيث تولى عضوية ما تسمى اللجنة الثورية العليا التي تولت إدارة اليمن بعد الانقلاب، وبعدها تم تعيينه وزيراً للصناعة والتجارة في حكومتهم الانقلابية غير المعترف بها قبل أن يتم إقالته منتصف العام 2018.



وتتهم الميليشيات الحوثية، حليفها السابق وأحد أعمدة انقلابها، عبده بشر، بالتحريض على الثورة ضدهم، بعدما وجه انتقادات وكشف وثائق كثيرة عن فساد قيادات حوثية وعمليات نهب تمارسها في مناطق سيطرتها.

وسبق محاولة اعتقال بشر حملة انتقادات واسعة وسخرية من قبل ناشطي الميليشيات خلال الأيام الماضية، والتي روجت خبر إلقاء القبض عليه متنكراً بزي نسائي محاولا الهرب إلى محافظة مأرب للانضمام لصفوف الشرعية.

ووصف القيادي المنشق عن جماعة الحوثي، علي البخيتي، تصرفات الحوثيين تجاه النائب بشر بأنها دليل ضعف وانسداد أفق أمام نظامهم القمعي العنصري، الذي ضاق ذرعاً حتى بحلفائه لسنوات.