بدعم من التحالف.. الشرعية اليمنية تحرر مواقع في ميدي

تمكنت قوات المنطقة العسكرية الخامسة، بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن، من تحرير عدد من المواقع في منطقة ميدي، والتي كانت تسيطر عليها الميليشيات الحوثية.

ونفذ طيران التحالف 4 غارات في محافظة حجة، أسفرت عن استهداف تجمعات أفراد لعناصر الميليشيات في قرية برمان شمال مديرية عبس.

كما استهدف التحالف مركبة عسكرية وتجمعات أفراد لعناصر الميليشيات شمال شرق مزارع النسيم في مديرية حرض، وتجمعات لأفراد عناصر الحوثي غرب مزرعة الهمداني.

موضوع يهمك قالت مصادر إعلامية يمنية، الأحد، إن المئات من قبائل محافظة ذمار، وسط البلاد، تتوافد إلى صنعاء لغرض إقامة اعتصام في ميدان... اليمن.. انتفاضة جديدة بوجه الحوثي في ذمار اليمن

كما استهدفت إحدى الغارات تجمعات للعناصر الحوثية داخل مزرعة الهمداني شمال مديرية عبس، إضافة إلى استهداف دراجة نارية وتجمعات لعناصر الميليشيات في قرية المغافلة غرب مديرية حرض.

واستطاعت القوات تطهير الأراضي من الألغام الأرضية وتحرير كافة المواقع المتبقية في تلك المنطقة، ومنها مزارع نسيم، المخازن، مزارع الخميسي والمراني والحاشدي، قرى الخنجرة، بني العاتي (المشايبه) والفقيهية، الخضراء، المطارية والحجاورة.