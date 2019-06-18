اليمن.. شاهد تفجير ألغام بحرية زرعها الحوثيون

فجرت هندسة المقاومة اليمنية المشتركة، الاثنين، كميات جديدة من الألغام البحرية التي زرعتها ميليشيا الحوثي لتهديد الملاحة الدولية، بعد تفكيكها من شواطئ الساحل الغربي.

وأوضح مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة أن فريق الهندسة فكك سبعة ألغام بحرية كانت الميليشيات الحوثية زرعتها في ساحل منطقة الطائف المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة، قبل دحرها منها، فيما لا يزال العمل جارياً لتفكيك كميات أخرى.

وسارع الفريق الهندسي بالتخلص منها عبر تفجيرها إلى جانب عدد من الألغام الأرضية وبما يسمح به النطاق الآمن للتفجير في اللسان البحري بمنطقة غليفقة، وفقاً لذات المصدر.

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يشار إلى أن وحدات الهندسة التابعة للمقاومة المشتركة، فككت خلال الفترة الماضية كميات كبيرة من الألغام البحرية التي خلفتها الميليشيات الحوثية في مراكز الإنزال السمكي وعلى طول امتداد الساحل الغربي.

وتسببت الألغام البحرية التي تزرعها ميليشيا الحوثي بمقتل عشرات الصيادين في الساحل الغربي.

وتوقفت نتيجة تلك الألغام حركة الصيد في العديد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى تضرر آلاف الأسر التي تعتمد على مهنة الصيد.

وكان تقرير أممي، قد أكد ازدياد التهديد الحوثي للأمن البحري في البحر الأحمر، مشيراً لامتلاكهم صواريخ مضادة للسفن وألغاماً بحرية ومراكب متفجرة ذاتية التوجيه.

وذكر خبراء لجنة العقوبات بشأن اليمن، في تقريرهم السنوي المرفوع لمجلس الأمن الدولي، أن الخطر المحدق بالنقل البحري التجاري في البحر الأحمر زاد بشكل كبير في عام 2018، رغم أن العدد الإجمالي للحوادث لم يكن أعلى مما كان في العام 2017.

وأشار تقرير الخبراء إلى قيام ميليشيات الحوثي باستهداف ناقلات النفط وسفن تحالف دعم الشرعية وسفن الإغاثة الدولية.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية شنت هجمات متكررة على ناقلات نفط "تبلغ حمولتها 2.2 مليون برميل من النفط الخام. وكان يمكن أن يؤدي أي من هذه الهجمات إلى كارثة بيئية واقتصادية لليمن والمنطقة".