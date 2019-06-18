في 4 سنوات.. 50 ألف انتهاك حوثي للطفولة بالجوف اليمنية

كشف مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، عن حجم الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الأطفال في المحافظة.

ووثق المكتب 51 ألفاً و481 حالة انتهاك ارتكبتها وتسببت فيها ميليشيات الحوثي بحق الأطفال في الجوف خلال الفترة من 2015 ـ مايو 2019.

وأوضح مدير المكتب عبد الهادي العصار، في مؤتمر صحافي، أن الميليشيات ارتكبت 39 حالة قتل و65 حالة إصابة، بينها 32 حالة يعانون من إعاقات وتشوهات، فيما احتجزت 12 شخصاً دون السن القانونية و165 حالة تجنيد للأطفال.

وتسببت ميليشيا الحوثي الانقلابية بإصابة 6 آلاف و200 حالة بصدمة وآثار نفسية وحرمت نحو 25 ألف طالب من التعليم ونزوح أكثر من 20 ألف طفل من مديريات المحافظة، إضافة إلى آلاف الأطفال النازحين من خارج المحافظة.

وأشار العصار إلى أن الميليشيات تتعمد استهداف الأطفال والمدنيين الأبرياء بمحافظة الجوف دون الاكتراث لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب المسؤول اليمني المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان بالخروج من مربع الصمت والتدخل الفاعل والعاجل لإنقاذ الطفولة ووقف انتهاكات الميليشيات.