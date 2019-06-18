قذيفة حوثية تقتل امرأة وتصيب 4 في الحديدة

قصفت ميليشيا الحوثي، الاثنين، بقذائف المدفعية الثقيلة أحياء سكنية في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات قصفت بقذائف مدفعية الهاون الثقيل منزل المواطن عبده يحيى غالب أحمد، حيث سقطت إحداها أمام المنزل في الوقت الذي كان يتجمع عدد من المواطنين أمام خزان المياه لتعبئة الماء وأدت إلى مقتل امرأة وإصابة أربعة أشخاص آخرين من أفراد الأسرة بينهم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وطفلة بجروح خطيرة.

وبحسب المصادر فقد أودت القذيفة بحياة عائشة فارع وإصابة زوجها عبده يحيى غالب أحمد، وابنها وآخرين أثناء تجمعهم بجوار خزان مياه إسعافي كانوا ينقلون منه الماء إلى منازلهم بعد أن فجر الحوثيون خزانات مشروع المياه الرئيسية بمديرية حيس. ومن بين المصابين الطفلة يمان حافظ غالب أحمد 4 سنوات، والشاب مارب عبده يحيى 25 عاماً.