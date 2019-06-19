تصعيد حوثي بالحديدة.. قصف أحياء سكنية ومجمع تجاري

جددت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، قصف مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري داخل مدينة الحديدة غرب اليمن، وتسببت بحريق هائل ضمن تصعيد متواصل وغير مسبوق منذ بدء سريان الهدنة الأممية، بعد توقيع اتفاق السويد في ديسمبر الماضي.

وأفادت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" أن ميليشيات الحوثي صعدت قصفها المدفعي للأحياء السكنية في مدينة الحديدة بعدد بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية الثقيلة وسط أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين.

وأوضح مصدر عسكري أن الميليشيات الحوثية قصفت بشكل مباشر مجمع إخوان ثابت بقذائف الهاون وتسببت باشتعال النيران في إحدى مستودعاته، لافتاً إلى أن فرق الإنقاذ التابعة للمقاومة اليمنية المشتركة هرعت للمشاركة مع العمال لإطفاء النيران التي التهمت معظم محتويات المستودع.

ويعد هذا ثالث مستودع في مجمع إخوان ثابت تحرقه قذائف الميليشيات الحوثية، فضلاً عن استهدافها سكن الموظفين الذين عاد عدد منهم للبدء في إعادة تأهيل المجمع والاستعداد لتشغيل محطات الإنتاج.

وأكد مصدر عسكري أن التصعيد الذي تنفذه ميليشيا الحوثي في الحديدة أخذ مساراً أخيراً إلى "نقض غير معلن لاتفاق السويد".

وأفاد سكان محليون أن ميليشيات الحوثي شنت مساء الاثنين، موجات من القصف المدفعي العنيف والاشتباكات باتجاه الأحياء السكنية المحررة شرق وجنوب المدينة وإعادة نشر وتوزيع قناصتها.