التحالف: ميليشيات الحوثي أطلقت باليستياً من حرم جامعة صنعاء

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنها رصدت صباح الخميس انطلاق صاروخ باليستي من حرم جامعة صنعاء وسقوطه داخل الأراضي اليمنية.

وأضاف التحالف أن الميليشيات الحوثية تنتهك كل القوانين الدولية والأعراف، وتستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي في بيان، "أنه وفي تمام السادسة وثلاث وأربعين دقيقة (6:43) من صباح اليوم، رصدت منظومات الاستطلاع انطلاق صاروخ باليستي من حرم جامعة صنعاء في أمانة العاصمة من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه مناطق مدنية مأهولة بالمواطنين اليمنيين داخل الأراضي اليمنية، حيث تم رصد سقوطه على مزارع شرق محافظة عمران في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية".

وأوضح العقيد المالكي "أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية لم تسلم منها حتى مناطق المدنيين الأبرياء الذين يخضعون تحت سيطرتهم ما يعد جريمة حرب، وفي انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني".

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وكان المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، أكد في لقاءات سابقة، أن الميليشيات تستخدم المدنيين ومواقعهم دروعًا بشرية، وتتخذ من المساجد والمستشفيات والمدارس مقرا لانطلاق عملياتها.

يذكر أن المالكي أعلن في وقت سابق الخميس، أنه عند الساعة 22:23 من مساء الأربعاء، سقط مقذوف حوثي معادٍ بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة في الشقيق، ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو مادية (تلفيات).

وأوضح أن "الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز ) - على حد زعمها - ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني".