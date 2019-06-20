لوليسغارد يسعى لاجتماع ثالث للجنة الحديدة

كشفت مصادر حكومية يمنية، الخميس، عن ترتيبات يقوم بها مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، غرب البلاد، لعقد ثالث اجتماع مشترك يضم وفدي الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين.

ورجحت المصادر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، أن يُعقد الاجتماع على متن السفينة الأممية التي تعد مقراً لبعثة المراقبين.

موضوع يهمك أكد مبعوث ​الأمم المتحدة​ الخاص إلى اليمن، ​مارتن غريفثس​، خلال جلسة ​لمجلس الأمن الدولي​ أن "عدد القتلى المدنيين انخفض... غريفثس: الوضع العسكري معقد وهش في الحديدة اليمن

يأتي هذا على وقع تصعيد شهدته المدينة اليمنية خلال اليومين الماضيين، إذ اندلعت معارك عنيفة، فجر الأربعاء، إثر هجوم واسع شنته ميليشيات الحوثي بأسلحة متوسطة وثقيلة على مواقع عسكرية في شارع الخمسين شرق الحديدة. وقالت القوات اليمنية المشتركة في حينه إنها أحبطت الهجوم الحوثي وهو الأعنف بمحافظة الحديدة، منذ بدء سريان الهدنة الأممية في ديسمبر الماضي.

وتعليقاً على هذا التصعيد، اعتبر عضو فريق الحكومة اليمنية في اللجنة الأممية لإعادة تنسيق الانتشار بالحديدة، العميد الركن صادق دويد، أن هذا الهجوم يكشف عن خطط لنسف التهدئة في سياق تصعيد إيراني شامل بالمنطقة.