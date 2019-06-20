نائب الرئيس اليمني: لن نكون منصة لتهديد الملاحة الدولية

أكد نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، أن اليمن لن يكون منصة لإطلاق الصواريخ أو قاعدة لانطلاق الطائرات المسيرة أو منطلقاً لتهديد الملاحة الدولية، وأن عزيمة اليمنيين واستمرار دعم الأشقاء كفيل بدحر هذا التوجه الإيراني التخريبي وقطع مخالبه في جنوب الجزيرة العربية.

وجاء ذلك بعيد وصوله مأرب واجتماعه مع وزير الدفاع وقائدي المنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة وبحضور قائد قوات تحالف دعم الشرعية في مأرب اللواء حمدان بن حمود الشمري.

ونوّه علي محسن خلال الاجتماع بسلسلة التصعيدات الأخيرة للميليشيات الحوثية التي أكدت مستوى الدعم والتنسيق الإيراني المستمر والهادف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال إن الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم والتي أجمع عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني هي المخرج الوحيد والآمن لليمن ومن يفكر بغيرها فهو على خطأ ويعمل لخدمة المشروع الإيراني.