التحالف: استهدافات نوعية لأهداف عسكرية حوثية بالحديدة

أعلن التحالف لدعم الشرعية في اليمن، فجر الجمعة، عن استهدافات نوعية لأهداف عسكرية مشروعة تتبع للميليشيا الحوثية شمال الحديدة.

وطالب التحالف المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة شمال الحديدة، مؤكداً أنهم مستمرون في تحييد القدرات العدائية والإرهابية للميليشيا الحوثي، وأن الاستهدافات تتم وفق القانون الدولي وقواعده العرفية.

وأكد التحالف أن الأهداف شمال الحديدة تشمل قوارب مفخخة مجهزة للأعمال الإرهابية وتهديد الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن الميليشيات تتخذ من المواقع المدنية شمال الحديدة والتي وردت في إعادة الانتشار منطلقا لعملياتها.



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9 قوارب مفخخة

وأفادت مصادر "العربية"، أن غارات التحالف شمال الحديدة، دمرت 9 قوارب مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي تم تجهيزها لتنفيذ هجمات إرهابية ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأكدت المصادر أنه تم تدمير القوارب بالكامل إثر اصابات مباشرة تسببت في اشتعال النار وتصاعد أعمدة الدخان في عرض البحر في المنطقة الواقعة بين ميناء الحديدة من جهة الجنوب، وميناء الصليف من جهة الشمال.

مواجهات عنيفة

وكانت مواجهات عنيفة دارت إلى جهتي الشرق والشمال داخل مدينة الحديدة، وجولة الحلقة ومنتجع الواحة، ونشب قتال في شارع الخمسين شرق المطار.

وكانت مصادر ميدانية أشارت إلى نشر الميليشيا مسلحين بكثافة وإعادة تموضع القناصة وتكثيف النقاط والانتشار في الأحياء وعبر خطوط التماس المتقدمة.

واستخدمت الميليشيات مدارس ومنشآت عامة ومرافق حيوية داخل المدينة كمواقع لمدفعية نشطة في عشرات النقاط.

فيما اعتبر مسؤول عسكري يمني، الأربعاء، أن ‏التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الانقلابية في الحديدة يتجاوز فكرة خرق وقف النار، ويكشف عن خطط لنسف التهدئة في سياق تصعيد إيراني شامل بالمنطقة.

وجدد عضو فريق الحكومة اليمنية الحكومي في اللجنة الأممية لإعادة تنسيق الانتشار بالحديدة، العميد الركن صادق دويد، التزام قوات الشرعية اليمنية باتفاق ستوكهولم.