الجيش اليمني يتقدم في معقل الحوثي والبيضاء

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، استعادة مناطق ومواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي في محافظتي البيضاء وسط البلاد، وصعدة معقل الحوثيين أقصى شمال اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش الوطني حررت مناطق ومواقع جديدة في جبهة قانية شمال البيضاء، مؤكداً أن المعارك متواصلة، وسط تقدم قوات الجيش وانهيار كبير وخسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف الميليشيات.

وقال قائد اللواء 143 مشاة، العميد ذياب القبلي، إن قوات الجيش استعادت "منطقة حوران بالكامل وتبة الطيارة ومنطقة سليل واغوال والشعير وغول آل سالم ومنطقة نمران وبيوت الجدعان وبيوت الهنادية" في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء.

إلى ذلك، سيطرت قوات الجيش اليمني، الجمعة، على مواقع جديدة بمديرية رازح غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي أقصى شمال البلاد.

وأفاد قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي أن قوات الجيش الوطني سيطرت على تبة "القد" وأجزاء واسعة من "جبل الحصن" في رازح غرب صعدة، وتمكنت من دحر ميليشيات الحوثي منها وضرب تحصيناتهم في مناطق أخرى.

وأشار المجيدي إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل وإصابة الكثير من ميليشيات الحوثي وتكبيدها خسائر مادية ومعنوية.