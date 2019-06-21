برنامج الأغذية العالمي يعلق تقديم المساعدات في اليمن

قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، إنه بدأ تعليقا جزئياً لتقديم المساعدات في اليمن بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن ضوابط تمنع تحويل الغذاء بعيدا عن بعض الناس الأكثر احتياجا في البلاد.



ويقدم البرنامج التابع للأمم المتحدة الغذاء لما يربو على 10 ملايين شخص في اليمن الذي يشهد حرباً منذ أربعة أعوام يقف وراءها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

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وكانت ميليشيات الحوثي اتهمت برنامج الأغذية العالمي بالفساد وإرسال أغذية فاسدة إلى اليمن، وأتى الرد الأممي، نافياً ادعاءات ميليشيات الحوثي.

وقال بيان صادر عن البرنامج في وقت سابق إن "البرنامج يعمل عن كثب من أجل ضمان تلبیة كافة المواد الغذائیة التي یتم تسلیمھا للأشخاص المحتاجین، وفقاً للمعاییر العلیا للسلامة".

وأضاف: نتشارك جمیعاً في إیصال مواد غذائیة ذات جودة إلى الأشخاص الذین یعانون من الجوع في الیمن".