مقتل وجرح 2439 يمنياً بخروقات الحوثيين لهدنة الحديدة

كشف تقرير حكومي عن مقتل وجرح 2439 مدنياً وعسكرياً في محافظة الحديدة (غرب اليمن) جراء خروقات ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ سريان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في 18 ديسمبر الماضي.

واتهم التقرير الصادر عن فرق الرصد التابعة للقوات الحكومية في الحديدة، الحوثيين بارتكاب 6274 انتهاكاً في مدينة الحديدة وريفها الجنوبي منذ سريان الهدنة.

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ووفقاً للتقرير" أسفرت خروقات الحوثيين عن مقتل وإصابة نحو 961 مدنياً، بالإضافة إلى مقتل 212 جندياً وجرح 1266 آخرين".

وأشار إلى تدمير 38 منزلاً بشكل كلي وجزئي جراء القصف المدفعي للحوثيين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالغة بسبعة عشر منشأة ومؤسسة مدنية (حكومية وخاصة).

وتزامن التقرير مع تصعيد عسكري غير مسبوق لميليشيات الحوثي منذ أيام في مدينة الحديدة، والذي اعتبره مسؤول عسكري يمني يتجاوز فكرة خرق وقف النار، ويكشف عن خطط لنسف التهدئة في سياق تصعيد إيراني شامل بالمنطقة.