اليمن.. معامل متفجرات في سجون حوثية تتوسط أحياء سكنية

كشفت مصادر يمنية في مدينة إب، وسط البلاد، عن وجود معامل متفجرات داخل مستودعات في سجن الأمن السياسي بالمحافظة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقالت المصادر، "إن تفجيراً سمع دويه في مدينة إب، نجم عن تفجير معدات عسكرية ومتفجرات يجري إعادة تركيبها وتصنيعها في معامل مستحدثة في سجن الأمن السياسي" .

ونقلت المصادر عن سكان محليين يقطنون بالقرب من السجن أنهم سمعوا التفجير من داخل السجن، مرجحين أن يكون ناجما عن خطأ أثناء إعادة التصنيع.

وحذر حقوقيون وأقارب للمختطفين من تحول السجن إلى معامل سلاح ومتفجرات وخطر على المختطفين والسكان في الأحياء القريبة من السجن، محملين الحوثيين كامل المسؤولية عن حياة السجناء والمواطنين.

ويقع سجن الأمن السياسي في أحد الأحياء السكنية بالمدينة القديمة وبالقرب من مستشفى الأمومة والطفولة الحكومي الذي يرتاده ويرقد فيه المئات من المرضى يومياً.