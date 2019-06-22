ضربات نوعية لطيران التحالف تقتل 3 قيادات ميدانية حوثية

أفاد مراسل "العربية" في اليمن بمقتل أبو جابر البكيلي، مسؤول كتيبة الموت في رازح وأبو منتضر الرزاحي مسؤول الإمداد والعمليات الحربية بغارة لطيران التحالف.

كما قتل القيادي الميداني الحوثي عبدالله صالح ساري مع 8 من مرافقيه في غارة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

ولقي 7 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم 3 من القيادات، مصرعهم في مواجهات مع الجيش الوطني دارت صباح اليوم السبت شرقي تعز.

وقال مصدر عسكري إن المواجهات أدت إلى مقتل قائد الميليشيات في جبهة الأمن المركزي المدعو "أبو علي"، ومقتل خبير المتفجرات أحمد الضلعي قبالة ورشة طربوش، بالإضافة إلى مقتل 3 آخرين، وأصيب العشرات بالقرب من معسكر الأمن المركزي في المواجهات المستمرة.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعا للميليشيات وأحرقت طقما عسكريا ومقتل جميع من كانوا على متنهما، واستعادت كمية من الأسلحة الرشاشة والألغام والعبوات الناسفة بعد مصرع خبير المتفجرات.

موضوع يهمك أعلن الجيش اليمني، الجمعة، استعادة مناطق ومواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي في محافظتي البيضاء وسط البلاد، وصعدة معقل... الجيش اليمني يتقدم في معقل الحوثي والبيضاء اليمن

وفي محافظة صعدة معقل ميليشيات الحوثي، سيطر الجيش الوطني على تبة "القد" وأجزاء واسعة من "جبل الحصن" في مديرية رازح غرب المحافظة.

أما محافظة البيضاء، فتمكنت قوات الشرعية من السيطرة على "منطقة حوران بالكامل وتبة الطيارة ومنطقة سليل وغوال الشعير وغول آل سالم، إضافة إلى مناطق نمران والجدعان والهنادية في جبهة قانية".

من جانب آخر، فجّرت ميليشيات الحوثي جسرا في الخط العام بمنطقة "القراعية" غربي مديرية قعطبة، والذي يربط بين محافظتي الضالع وإب.