أكثر من 10 آلاف طن مساعدات السعودية لليمن في 2019

سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر منفذ الوديعة الحدودي الرابط بين السعودية واليمن، 546 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وسلالا غذائية وتمورا، ومواد طبية وإيوائية وعقاقير، بالإضافة إلى أطقم مدرسية، تجاوزت الـ 10 آلاف طن ونصف الطن، وذلك فقط منذ مطلع العام الحالي 2019.

موضوع يهمك وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 120 سلة غذائية للنازحين المتضررين من السيول في مديرية دار سعد... مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية لمتضرري سيول عدن السعودية

المساعدات تم توزيعها على مختلف المدن والمحافظات اليمنية من دون استثناء، وجاءت ضمن جهود السعوديةممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للوقوف مع الأشقاء في اليمن بكافة مناطقه دون تفريق، حفاظاً على كرامتهم وتلبية لاحتياجاتهم وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم جراء الانتهاكات الإنسانية لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.