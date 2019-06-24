اعتداء حوثي صادم على صاحب متجر بصنعاء.. ضرب وصفع وركل

تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق جريمة اعتداء من جانب مسلحين حوثيين، على مواطن يمني داخل محله التجاري في العاصمة اليمنية صنعاء.

ويظهر من خلال شريط الفيديو الملتقط بواسطة كاميرات مراقبة، مجموعة مسلحين حوثيين يعتدون بالضرب على مواطن داخل متجره.

وذكر ناشطون أن المواطن المعتدى عليه، من أبناء منطقة وصاب بمحافظة ذمار، ويملك محلاً تجارياً للملابس في صنعاء.

ضرب وركل

ويوثق الفيديو مجموعة مسلحين حوثيين يتناوبون على ضرب الرجل، تارة بالصفع على وجهه وأخرى باللكمات في الرأس، وثالثة بالركل، فيما الضحية جالس على مقعد مكتب محله لا يحرك ساكناً خوفاً من القتل.

ووفق ناشطين، فإن الاعتداء جاء على خلفية إدلاء الوصابي بشهادة أمام القضاء، في حادثة قتل تورط فيها شخص تربطه قرابة أسرية بالقيادي في ميليشيات الحوثي "السقاف".