الحديدة.. مقتل طفلين شقيقين في انفجار لغم حوثي

قتل طفلان شقيقان، اليوم الأحد، في انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية في قرية قضابة بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.



وقالت مصادر محلية، إن شقيقين قتلا في انفجار لغم من مخلفات الحوثي في قرية قضاب جنوب مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي اليمن.



وأضافت المصادر أن يحيى محمد علي عمر (13 عاما) وشقيقته نجوى (11 عاما) قتلا أمام والدهما الذي كان يسير خلفهما ببضعة أمتار.



وتمثل الألغام التي زرعها الحوثيون في الساحل الغربي أكبر كارثة تهدد حياة المدنيين الأبرياء الذين يسقطون قتلى بشكل شبه يومي.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، رصدت في تقرير لها مؤخرا، مقتل 140 مدنيا على الأقل، من بينهم 19 طفلا، في محافظتي الحديدة وتعز منذ 2018، جراء الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية.